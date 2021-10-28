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Названы турецкие курорты, продлившие туристический сезон

Диана Товсепова
2 часа назад

Курорты Турции, продлившие туристический сезон до декабря, назвал президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей республики Улькай Атмака. Об этом пишет сообщает MYGazete.com.

Названы турецкие курорты, продлившие сезон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, сезон продлят Белек и Кунду.

«Почти все гостиницы еще открыты, несмотря на конец октября. У нас был очень хороший октябрь, и мы ожидаем, что зимний сезон также пройдет успешно», — приехал он.

Атмака отметил, что из-за снижения заполняемости на некоторых курортах уже начали закрываться отели.

«Аланья готовится к закрытию некоторых гостиниц, такая же ситуация в Сиде. Сезон точно будет продлен в Белеке и Кунду — здесь есть большой спрос на отели как для отдыха, так и для проведения конференций и конгрессов», — объяснил он.

При этом отмечается, что в 2021 году туристический сезон начался позднее обычного и стартовал лишь 22 июня. В это время как раз вновь открыли авиасообщение между Турцией и Россией.

Ранее "Рамблер" сообщал, что российские туристы рассказали об отдыхе в пандемию.

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