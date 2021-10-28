Названы турецкие курорты, продлившие сезон

Курорты Турции, продлившие туристический сезон до декабря, назвал президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей республики Улькай Атмака. Об этом пишет сообщает MYGazete.com.
В частности, сезон продлят Белек и Кунду.
«Почти все гостиницы еще открыты, несмотря на конец октября. У нас был очень хороший октябрь, и мы ожидаем, что зимний сезон также пройдет успешно», — приехал он.
Атмака отметил, что из-за снижения заполняемости на некоторых курортах уже начали закрываться отели.
«Аланья готовится к закрытию некоторых гостиниц, такая же ситуация в Сиде. Сезон точно будет продлен в Белеке и Кунду — здесь есть большой спрос на отели как для отдыха, так и для проведения конференций и конгрессов», — объяснил он.
При этом отмечается, что в 2021 году туристический сезон начался позднее обычного и стартовал лишь 22 июня. В это время как раз вновь открыли авиасообщение между Турцией и Россией.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российские туристы рассказали об отдыхе в пандемию.