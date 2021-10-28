Названы турецкие курорты, продлившие сезон

«Аланья готовится к закрытию некоторых гостиниц, такая же ситуация в Сиде. Сезон точно будет продлен в Белеке и Кунду — здесь есть большой спрос на отели как для отдыха, так и для проведения конференций и конгрессов», — объяснил он.