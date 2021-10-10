Российские туристы рассказали об отдыхе в Турции в пандемию

В Турции зарегистрировали максимальное с 30 апреля число заболеваний COVID-19 в этой стране за сутки, сообщает The Guardian со ссылкой на главу турецкого Минздрава Фахреттина Коджу.

Фото: Рамблер Рамблер

По словам министра, суточный прирост заражений COVID-19 достиг 30 438 человек. Коджа подчеркнул, что большинство случаев заболевания относится к молодой части населения, что говорит о недостаточной эффективности системы здравоохранения.

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Тем не менее с момента открытия границ для российских туристов, сограждане активно пользуются турецкими курортами. Некоторые из отдыхающих поделились информацией о своем опыте пребывания в стране во время пандемии.

Так, Рената Мукминова о том, что нынешний отдых в Турции не слишком отличается от того, к которому привыкли в доковидное время.

В Турции спокойно, хорошо и безопасно < > Мы были в Турции в самое тяжелое время, когда весной объявили длительный локдаун и был пик заболеваемости, и даже тогда отлично отдохнули и покатались по необыкновенно пустой стране на арендованном авто,

- написала она на сайте MAKE-TRIP.RU.

Туристка также отметила, что, на ее удивление, за соблюдением мер предосторожности строго следят.

Мы были удивлены, но меры реально соблюдаются — это не фикция. Так что если вам важна безопасность и гигиена, то с этим в Турции все отлично,

- подчеркивает Мукминова.

По ее словам, на улицах разрешают передвигаться без масок, однако иногда говорят о возобновлении этого требования.

Был один раз абсурдный случай с масками — полицейские на руинах Сиде попросили нас надеть их, хотя рядом не было ни души. Носить маску на руинах под открытым небом, где туристов нет вообще — это выше моего понимания,

- поделилась впечатлениями девушка.

Другая российская туристка Ирина рассказала о том, что в пик сезона в 2021 году намного меньше туристов, чем было до пандемии.

В самый разгар сезона, набережная в Сиде была пустынна; в то время как обычно уже в мае, в начале сезона, на ней не протолкнуться,

- отметила девушка в статье на сайте HOWTRIP.

Кроме того, она обратила внимание на то, как функционирует одна из важнейших для многих туристов часть отдыха - шведский стол.

Шведский стол убрали! Если выражаться точнее, закрыли стеклянным или пластиковым коробом. Туристам теперь воспрещено дружной кучей трогать ложки и блюда на столе, для этого есть персонал,

- пояснила Ирина.

Накануне, 7 октября, другая россиянка Анастасия Бондаренко отправилась в турецкий Кемер. В разговоре с Рамблером она поделилась тонкостями поездки.

В аэропорту Москвы запросили ПЦР-тесты, далее ни в аэропорту, ни в самолете не просили надеть маски. По прилету в Турцию тест и вакцину не проверили, температуру также не мерили, но измерили при заселении в гостиницу. Ходим без масок, еду накладывают официанты через стекло, к детям никаких требований нет,

- рассказала Бондаренко.