В Севастополе увеличили количество блокпостов на въезде в город

Власти Севастополя приняли решение расширить зону, которая окружена блокпостами в течение нерабочих дней. Об этом сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Его слова приводит Interfax.
"Учитывая сложившуюся обстановку, а также многочисленные обращения граждан, по поручению губернатора мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты на выезде из села Орлиное, по трассе Ялта - Севастополь, это мыс Сарыч, и также на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое. Таким образом, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя будут передвигаться без ограничений".
В общей сложности по периметру города функционирует семь блокпостов на Всего, по его данным, будут действовать семь блокпостов на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.
На этих участках будут работать более 200 человек: сотрудники МВД, казаки и народные дружинники.
Блокпосты организованы в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. На въезде в город будут проверять QR-коды.
"Для разъяснения работы блокпостов власти организовали "горячую линию". Экстренные случаи будут рассматривать в индивидуальном порядке",
- пишет Interfax.
Ранее мы писали, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в период с 30 октября по 7 ноября на въездах в город установят блокпосты.