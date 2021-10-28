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В Севастополе увеличили количество блокпостов на въезде в город

Стелла Шмель
48 минут назад

Власти Севастополя приняли решение расширить зону, которая окружена блокпостами в течение нерабочих дней. Об этом сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Его слова приводит Interfax.

В Севастополе увеличили количество блокпостов на въезде в город
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учитывая сложившуюся обстановку, а также многочисленные обращения граждан, по поручению губернатора мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты на выезде из села Орлиное, по трассе Ялта - Севастополь, это мыс Сарыч, и также на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое. Таким образом, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя будут передвигаться без ограничений".

В общей сложности по периметру города функционирует семь блокпостов на Всего, по его данным, будут действовать семь блокпостов на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.

На этих участках будут работать более 200 человек: сотрудники МВД, казаки и народные дружинники.

Блокпосты организованы в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. На въезде в город будут проверять QR-коды.

"Для разъяснения работы блокпостов власти организовали "горячую линию". Экстренные случаи будут рассматривать в индивидуальном порядке",

- пишет Interfax.

Ранее мы писали, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в период с 30 октября по 7 ноября на въездах в город установят блокпосты.

Новости путешествий,Михаил Развожаев,МВД,Интерфакс,
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