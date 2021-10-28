В Севастополе увеличили количество блокпостов на въезде в город

"Учитывая сложившуюся обстановку, а также многочисленные обращения граждан, по поручению губернатора мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты на выезде из села Орлиное, по трассе Ялта - Севастополь, это мыс Сарыч, и также на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое. Таким образом, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя будут передвигаться без ограничений".