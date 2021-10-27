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Туристы начали массово отменять поездки в Калининград

Мария Каткова
42 минуты назад

Туристы начали отменять путевки в Калининград из-за ограничений, введенных в регионах. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.

Туристы начали массово отменять поездки в Калининград
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На момент вечера 26 октября, по данным агенств, около 20% путевок были отменены. По прогнозам операторов, цифра достигнет 30%. Сообщается, что аннуляции проходят без штрафных санкций или с минимальным удержанием. Однако неизвестно, как будут возвращать билеты авиакомпании.

"Почти 100% бронирований в Калининград предполагают авиаперевозку с континентальной части РФ. А это означает, что туристам нужно общаться с авиакомпаниями и просить о возврате денежных средств. Но авиакомпания может не расценить локдаун как форс-мажор, ведь запрета на въезд в регион нет", — отметил гендиректор оператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

При этом министр культуры и туризма области Андрей Ермак отмечает, что туристы по-прежнему могут приезжать в город, питаться в отелях и стритфудах, а также посещать парки и заповедники.

С 28 октября по 7 ноября в Калининградской области будут закрыты кафе и рестораны. Они будут работать только навынос или на доставку. Для заселения в отель или гостиницу потребуется QR-код.

На приморских курортах правила заселения оказались еще жестче. В гостиницах и отелях нужно предъявлять сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о медицинском отводе.

Новости путешествий,Андрей Ермак,Сергей Ромашкин,
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