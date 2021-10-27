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Стюардесса обрадовала поклонников снимком в чулках

Мира Маркина
2 часа назад

Стюардесса поделилось фотографией, сделанной в кабине пилота. Девушка запечатлелась в чулках. Снимок опубликован в Instagram.

Стюардесса обрадовала поклонников снимком в чулках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Фотография стюардессы американских авиалиний Моники появилась в аккаунте, где собраны самые красивые снимки бортпроводников со всего мира.

@cabin_crew_beauties

На кадре с Моникой видно, что она сидит в кресле второго пилота, задрав ногу на панель управления. На ней надеты кружевные чулки телесного цвета, черные туфли и часы. Вся остальная одежда осталась за кадром.

"Красотка", "Фантастические ноги", "Безопасного полета, красотка", "Очень хорошо", — обрадовались поклонники девушки.

Сама Моника поблагодарила создателей аккаунта за публикацию ее снимка.

На только американские стюардессы становятся популярным в социальных сетях. Девушка из Украины была названа самой красивой бортпроводницей в Дубае.

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