Как украинка стала самой красивой стюардессой в Дубае

Девушка по имени Кристина (@ms_krysty) живет в Дубае и работает стюардессой в авиакомпании Emirates Airline. В Instagram-аккаунте девушки более 15 тысяч подписчиков. Бортпроводницу считают одной из самых красивых девушек-членов экипажа в ОАЭ. Ее фотографии — в галерее "Рамблера".

1/7 Девушка по имени Кристина (@ms_krysty) живет в Дубае и работает стюардессой в авиакомпании Emirates Airline. Фото: @ms_krysty Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 В Instagram-аккаунте девушки более 15 тысяч подписчиков. Фото: @ms_krysty 3/7 Бортпроводницу считают одной из самых красивых девушек-членов экипажа в ОАЭ. Фото: @ms_krysty 4/7 Кристина родом из Украины, а в Дубай переехала пять лет назад. Фото: @ms_krysty Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В своем аккаунте девушка часто вспоминает про Киев, рассказывает про достопримечательности города и их историю. Фото: @ms_krysty 6/7 Кроме того, девушка называет себя психологом-консультантом по психическому здоровью, путешественницей и лайфстайл-блогером. Фото: @ms_krysty 7/7 В свободное от полетов время стюардесса гуляет по городу, ходит на пляжи, по дорогим ресторанам и пьет шампанское. Фото: @ms_krysty

Кристина родом из Украины, а в Дубай переехала пять лет назад. В своем аккаунте девушка часто вспоминает про Киев, рассказывает про достопримечательности города и их историю. В одном из постов стюардесса рассказала о "милых суевериях" перед поездкой в своей родной стране:

Сядьте на пару секунд перед тем, как отправиться в путь.

Не убирайте дом и не выносите мусор в день путешествия.

Не стригитесь в этот день.

Если вы уже вышли из дома, лучше не возвращаться (в этом случае вам придется смотреть в зеркало прямо перед выходом)".

Кроме того, девушка называет себя психологом-консультантом по психическому здоровью, путешественницей и лайфстайл-блогером.

В свободное от полетов время стюардесса гуляет по городу, ходит на пляжи, по дорогим ресторанам и пьет шампанское: