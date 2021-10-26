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Как украинка стала самой красивой стюардессой в Дубае

Мира Маркина
1 час назад

Девушка по имени Кристина (@ms_krysty) живет в Дубае и работает стюардессой в авиакомпании Emirates Airline. В Instagram-аккаунте девушки более 15 тысяч подписчиков. Бортпроводницу считают одной из самых красивых девушек-членов экипажа в ОАЭ. Ее фотографии — в галерее "Рамблера".

Девушка по имени Кристина (@ms_krysty) живет в Дубае и работает стюардессой в авиакомпании Emirates Airline.
1/7 Девушка по имени Кристина (@ms_krysty) живет в Дубае и работает стюардессой в авиакомпании Emirates Airline.
Фото: @ms_krysty
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В Instagram-аккаунте девушки более 15 тысяч подписчиков.
2/7 В Instagram-аккаунте девушки более 15 тысяч подписчиков.
Фото: @ms_krysty
Бортпроводницу считают одной из самых красивых девушек-членов экипажа в ОАЭ.
3/7 Бортпроводницу считают одной из самых красивых девушек-членов экипажа в ОАЭ.
Фото: @ms_krysty
Кристина родом из Украины, а в Дубай переехала пять лет назад.
4/7 Кристина родом из Украины, а в Дубай переехала пять лет назад.
Фото: @ms_krysty
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В своем аккаунте девушка часто вспоминает про Киев, рассказывает про достопримечательности города и их историю.
5/7 В своем аккаунте девушка часто вспоминает про Киев, рассказывает про достопримечательности города и их историю.
Фото: @ms_krysty
Кроме того, девушка называет себя психологом-консультантом по психическому здоровью, путешественницей и лайфстайл-блогером.
6/7 Кроме того, девушка называет себя психологом-консультантом по психическому здоровью, путешественницей и лайфстайл-блогером.
Фото: @ms_krysty
В свободное от полетов время стюардесса гуляет по городу, ходит на пляжи, по дорогим ресторанам и пьет шампанское.
7/7 В свободное от полетов время стюардесса гуляет по городу, ходит на пляжи, по дорогим ресторанам и пьет шампанское.
Фото: @ms_krysty

Кристина родом из Украины, а в Дубай переехала пять лет назад. В своем аккаунте девушка часто вспоминает про Киев, рассказывает про достопримечательности города и их историю. В одном из постов стюардесса рассказала о "милых суевериях" перед поездкой в своей родной стране:

  • Сядьте на пару секунд перед тем, как отправиться в путь.
  • Не убирайте дом и не выносите мусор в день путешествия.
  • Не стригитесь в этот день.
  • Если вы уже вышли из дома, лучше не возвращаться (в этом случае вам придется смотреть в зеркало прямо перед выходом)".

Кроме того, девушка называет себя психологом-консультантом по психическому здоровью, путешественницей и лайфстайл-блогером.

В свободное от полетов время стюардесса гуляет по городу, ходит на пляжи, по дорогим ресторанам и пьет шампанское:

"Я пью шампанское, когда когда счастлива и когда мне грустно. Иногда пью, когда остаюсь одна. В компании считаю это обязательным".

Заграница,Фото,Emirates,
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