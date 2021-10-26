Как украинка стала самой красивой стюардессой в Дубае

Девушка по имени Кристина (@ms_krysty) живет в Дубае и работает стюардессой в авиакомпании Emirates Airline. В Instagram-аккаунте девушки более 15 тысяч подписчиков. Бортпроводницу считают одной из самых красивых девушек-членов экипажа в ОАЭ. Ее фотографии — в галерее "Рамблера".
Кристина родом из Украины, а в Дубай переехала пять лет назад. В своем аккаунте девушка часто вспоминает про Киев, рассказывает про достопримечательности города и их историю. В одном из постов стюардесса рассказала о "милых суевериях" перед поездкой в своей родной стране:
Сядьте на пару секунд перед тем, как отправиться в путь.
Не убирайте дом и не выносите мусор в день путешествия.
Не стригитесь в этот день.
Если вы уже вышли из дома, лучше не возвращаться (в этом случае вам придется смотреть в зеркало прямо перед выходом)".
Кроме того, девушка называет себя психологом-консультантом по психическому здоровью, путешественницей и лайфстайл-блогером.
В свободное от полетов время стюардесса гуляет по городу, ходит на пляжи, по дорогим ресторанам и пьет шампанское:
"Я пью шампанское, когда когда счастлива и когда мне грустно. Иногда пью, когда остаюсь одна. В компании считаю это обязательным".