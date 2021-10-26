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На Байкале введут ограничения при заселении в отели

Диана Товсепова
1 час назад

Власти Бурятии с 30 октября по 7 ноября ужесточили правила заселения в отели и санатории. В частности, в регионе вводится система QR-кодов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На Байкале ужесточат правила заселения в отели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, при заселении в гостиницы, в том числе у озера Байкал, россиян обяжут показать сертификат о вакцинации против коронавируса или справку о перенесенной болезни (со дня выздоровления должно пройти меньше полугода) или отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа.

"Мы обеспечиваем готовность всех коллективных средств размещения к приему туристов. На период праздников существенно вырос спрос на отдых в республике. Мною дано поручение Министерству туризма об усилении контроля при заселении туристов, обеспечению обработки помещений. Блокпосты выставляться не будут, поскольку заселение в коллективные средства размещения у нас организовано при наличии отрицательного анализа и вакцинации...", — обратился к жителям Бурятии зампред Правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Для посещения мест общественного питания, бассейнов, СПА-салонов, салонов красоты, музеев и театров также потребуются QR-коды, содержащие сведения о вакцинации или перенесенном заболевании.

Новые правила не касаются лиц младше 18 лет и тех, кто находится в служебных командировках.

Ранее сообщалось о том, какие ограничения ввели на Кубани.

Новости путешествий,Петр Мордовской,
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