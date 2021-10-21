На Кубани вводят ограничения

На Кубани с с 25 октября по 1 декабря ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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При этом нерабочими днями в регионе станут дни в период с 30 октября по 7 ноября.

"На этот период в крае ограничим проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. С 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг".

Об этом написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Учитывая тёплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах",

- отметил он.

Стало известно, что в рестораны Сочи и других курортов Краснодарского края с 30 октября по 7 ноября будут пускать только по QR-коду.

Напомним, что вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Путина попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране.