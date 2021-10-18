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"Я был не на курорте, а в дыре": Рыбаков — о Сочи

Мира Маркина
1 час назад

Российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков высказался о состоянии сочинских курортов. Отрывок из интервью с ним попал в Telegram-канал "Телетайп Краснодара".

"Я был не на курорте, а в дыре": Рыбаков — о Сочи
Фото: Игорь Владимирович Рыбаков/FacebookИгорь Владимирович Рыбаков/Facebook

Миллиардеру задали вопрос том, что бы он выбрал: отдых в Турции или отдых в Сочи. Он завил, что у него есть однозначный ответ и высказался о российском городе-курорте.

"В прошлый раз пошел по набережной. Там как будто бы стройка идет. Там какой-то черный песок... Я не понимаю, почему вообще, это несчастье какое-то наверное. У меня ощущение, что я был не на каком-то курорте, а в дыре", — поделился Рыбаков своим мнением.

В конце открытка он предположил, что возможно с ним "что-то не так", раз ему не нравится в Сочи и попросил зрителей поделиться своими впечатлениями и комментариями от курортного города.

Игорь Рыбаков входит в список богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 2 млрд долларов США.

Местные тоже недовольны ситуацией в Сочи. Ранее жители города возмутились ценами на недвижимость в регионе.

Новости путешествий,Игорь Рыбаков,Forbes,
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