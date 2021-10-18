"Я был не на курорте, а в дыре": Рыбаков — о Сочи

"В прошлый раз пошел по набережной. Там как будто бы стройка идет. Там какой-то черный песок... Я не понимаю, почему вообще, это несчастье какое-то наверное. У меня ощущение, что я был не на каком-то курорте, а в дыре", — поделился Рыбаков своим мнением.