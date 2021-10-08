"Великое переселение в Сочи": цены возмущают местных

"Такое ощущение что для многих россиян заиметь жилье в сочи это как галочка в жизни, как 13 айфон, как ТЛК 300, скоро в учебниках истории появится такой термин как "великое переселение в Сочи" и "Сочинская земельная лихорадка", вам уже природа намекает, что тут уже все, что можно, построено еще при СССР, остальное уползет в море, и олимпийские дворцы и коттеджные поселки и высотки, вчера ехал по Кубанской, заметил на подпорке свежие трещины и плитка поотлетала, а там ведь высотка в 25 этажей...";