"Великое переселение в Сочи": цены возмущают местных

В соцсетях громко обсуждают цены на землю и жилье в Сочи. Равнодушными эта тема не оставляет ни местных, ни приезжих, ни туристов. Что происходит на курорте — в материале "Рамблера".
На одном из популярных форумов обсуждается то, насколько изменились цены на землю в Сочи за последние несколько лет:
"Четыре года назад можно было купить земельный участок в Сочи общей площадью 5 соток за 250-300 000 руб. Понятно, что этот клочок земли был бы где-нибудь на горе, до луны рукой достать и напоминал собой кусок стены. Никто не торопился покупать недвижимость по такой цене. Годами она никому была не нужна. Наступил 2021 год. Стоимость подобного участка выросла до 4-6 млн. руб.
Неужели прям настолько вырос спрос, что люди стали покупать «ЭТО» за такие космические деньги??? За 300к никто не покупал, а тут миллионы рисуют за кусок г***а...", — @typical_adler.
В комментариях люди написали о том, что "в Сочи всегда хотят приехать", поэтому и спрос "всегда будет".
Местные жалуются, что в городе стало невозможно жить из-за постоянного переселения:
"Такое ощущение что для многих россиян заиметь жилье в сочи это как галочка в жизни, как 13 айфон, как ТЛК 300, скоро в учебниках истории появится такой термин как "великое переселение в Сочи" и "Сочинская земельная лихорадка", вам уже природа намекает, что тут уже все, что можно, построено еще при СССР, остальное уползет в море, и олимпийские дворцы и коттеджные поселки и высотки, вчера ехал по Кубанской, заметил на подпорке свежие трещины и плитка поотлетала, а там ведь высотка в 25 этажей...";
"Меньше ехать сюда нужно и жить дома оставайтесь и ловите рыбу. Было бы меньше понаехов, были бы и тут цены адекватные, по наедут потом возмущаются";.
Некоторые считают, что цены на недвижимость растут по всей стране:
"На самом деле, цены растут по всей России. Где-то сильнее, где-то слабее. На Урале на озере Тургояк участок 8 соток с домом в том году мы не купили за 1,2млн, сейчас осталась пара объявлений примерно такого же, но за 2,5-3млн. Курортная зона, экология, красота, в черте развитого города. В близи Черного моря за 4 года раскупили всё, а что осталось само собой заоблачно в цене".