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"Ситуация страшная": россияне прилетели в другой аэропорт и испугались

Мира Маркина
1 час назад

Пилоты российской авиакомпании Utair без предупреждения посадили летевший из Самары самолет в московском аэропорту Домодедово вместо Внуково. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Ситуация страшная": россияне прилетели в другой аэропорт и испугались
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам пассажиров, им о смене аэропорта сообщили уже в полете:

«Ситуация страшная. Мы летим, нам объявляют, что самолет прибудет в Домодедово, а не во Внуково. Нас удерживали два часа в закрытом самолете. Тут была девушка беременная и инвалид-колясочник. Нас не хотели выпускать», — рассказал один из летевших мужчин.

Он отметил, что никто не назвал причину, почему самолет приземлился в Домодедово, а не во Внуково:

«Каждые 15 минут нас успокаивал командир корабля, что еще чуть-чуть и мы взлетим и полетим во Внуково».

Через несколько часов пассажирам разрешили покинуть самолет. К лайнеру был подан автобус.

Как рассказали в авиакомпании, место прилета было изменено «из-за режима в аэропорту Внуково».

Ранее стало известно, что россиян в Турции хотят посадить в тюрьму.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,ЮТэйр,
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