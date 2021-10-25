"Ситуация страшная": россияне прилетели в другой аэропорт и испугались

Пилоты российской авиакомпании Utair без предупреждения посадили летевший из Самары самолет в московском аэропорту Домодедово вместо Внуково. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам пассажиров, им о смене аэропорта сообщили уже в полете:
«Ситуация страшная. Мы летим, нам объявляют, что самолет прибудет в Домодедово, а не во Внуково. Нас удерживали два часа в закрытом самолете. Тут была девушка беременная и инвалид-колясочник. Нас не хотели выпускать», — рассказал один из летевших мужчин.
Он отметил, что никто не назвал причину, почему самолет приземлился в Домодедово, а не во Внуково:
«Каждые 15 минут нас успокаивал командир корабля, что еще чуть-чуть и мы взлетим и полетим во Внуково».
Через несколько часов пассажирам разрешили покинуть самолет. К лайнеру был подан автобус.
Как рассказали в авиакомпании, место прилета было изменено «из-за режима в аэропорту Внуково».
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