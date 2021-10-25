"Ситуация страшная": россияне прилетели в другой аэропорт и испугались

«Ситуация страшная. Мы летим, нам объявляют, что самолет прибудет в Домодедово, а не во Внуково. Нас удерживали два часа в закрытом самолете. Тут была девушка беременная и инвалид-колясочник. Нас не хотели выпускать», — рассказал один из летевших мужчин.