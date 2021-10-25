"Консульство не помогает": россиян в Турции хотят посадить в тюрьму

Российских туристов власти Турции отправляют в тюрьму за поджог леса на Ликийской тропе. Россияне свою вину отрицают и записали коллективное видеообращение в надежде, что это поможет привлечь внимание к ситуации.
Арестованный турист Дмитрий Коршунов в видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash, рассказал, что в Турции его и еще нескольких российских туристов хотят отправить в тюрьму.
"Закрывают в тюрьму по причине того, что на Ликийской тропе произошел пожар. Вот впаяют сейчас несколько лет тюрьмы, пытаются отправить в Анкару, семь человек из России, никак консульство не поддерживает, не помогает".
Туристы не признают вину.
"Пожар был не по нашей вине, мы пытались только ликвидировать, вызывали службу 911",
— заявили россияне.
В настоящее время им грозит семь лет тюрьмы. При этом для защиты в суде россиянам предоставили адвоката, который не говорит по-английски.
Ранее мы писали, что туристку посадили в тюрьму за поддельный ПЦР-тест.