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"Консульство не помогает": россиян в Турции хотят посадить в тюрьму

Стелла Шмель
31 минуту назад

Российских туристов власти Турции отправляют в тюрьму за поджог леса на Ликийской тропе. Россияне свою вину отрицают и записали коллективное видеообращение в надежде, что это поможет привлечь внимание к ситуации.

"Консульство не помогает": россиян в Турции хотят посадить в тюрьму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Арестованный турист Дмитрий Коршунов в видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash, рассказал, что в Турции его и еще нескольких российских туристов хотят отправить в тюрьму.

"Закрывают в тюрьму по причине того, что на Ликийской тропе произошел пожар. Вот впаяют сейчас несколько лет тюрьмы, пытаются отправить в Анкару, семь человек из России, никак консульство не поддерживает, не помогает".

Туристы не признают вину.

"Пожар был не по нашей вине, мы пытались только ликвидировать, вызывали службу 911",

— заявили россияне.

В настоящее время им грозит семь лет тюрьмы. При этом для защиты в суде россиянам предоставили адвоката, который не говорит по-английски.

Ранее мы писали, что туристку посадили в тюрьму за поддельный ПЦР-тест.

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