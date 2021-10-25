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Бортпроводник рассказал о секретной двери в туалет в самолете

Мира Маркина
40 минут назад

Сотрудник американской авиакомпании Томми Чимато (Tommy Cimato) рассказал о секретной двери в туалет на борту самолета. Он опубликовал видео в своем TikTok-аккаунте.

По словам бортпроводника, в некоторых самолетах откидное сиденье для членов экипажа располагается прямо на двери уборной.

«Поэтому пассажиры иногда не могут найти туалет на борту», — объяснил Томми Чимато.

Он показал, как выглядит эта дверь со стороны салона самолета. Вход в туалет находится на одном уровне с последним рядом кресел. Еще в уборной есть небольшой иллюминатор.

Кроме того, бортпроводник показал, какие снеки предлагают пассажирам первого класса.

Ранее стюардесса раскрыла секрет, как обезопасить себя при заселении в отель.

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