Россияне раскупили почти все места в отелях Египта

Российские туристы забронировали практически все номера в египетских отелях. Туроператоры зафиксировали высокий спрос на это направление в период ноябрьских праздников. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, введение нерабочих дней в стране "еще больше подстегнуло потребительский спрос". Россияне активно раскупают места в дорогих отелях и в гостиницах средней ценовой категории.

Как отметила эксперта, с 21 октября Министерство туризма Египта отменило лимит загрузки в отелях, однако свободных мест недостаточно, чтобы удовлетворить повышенный спрос на курорты. Многие люксовые отели Хургады и Шарм-эш-Шейха уже выставили "стоп-сейл" на ноябрьские праздники.

Кроме того, чтобы принять большой поток туристов, гостиницам нужно увеличить количество персонала, вакцинированного от коронавируса, сохранить ограничения по числу посадочных мест в ресторанах и соблюдению социальной дистанции.