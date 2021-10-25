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Россияне раскупили почти все места в отелях Египта

Мира Маркина
1 час назад

Российские туристы забронировали практически все номера в египетских отелях. Туроператоры зафиксировали высокий спрос на это направление в период ноябрьских праздников. Об этом сообщает "Интерфакс".

Россияне раскупили почти все места в отелях Египта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, введение нерабочих дней в стране "еще больше подстегнуло потребительский спрос". Россияне активно раскупают места в дорогих отелях и в гостиницах средней ценовой категории.

Как отметила эксперта, с 21 октября Министерство туризма Египта отменило лимит загрузки в отелях, однако свободных мест недостаточно, чтобы удовлетворить повышенный спрос на курорты. Многие люксовые отели Хургады и Шарм-эш-Шейха уже выставили "стоп-сейл" на ноябрьские праздники.

Кроме того, чтобы принять большой поток туристов, гостиницам нужно увеличить количество персонала, вакцинированного от коронавируса, сохранить ограничения по числу посадочных мест в ресторанах и соблюдению социальной дистанции.

Что ждет россиян в Египте в ноябре — в материале "Рамблера".

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