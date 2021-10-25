Туристов в Турции предупредили о нашествии опасных медуз

Туристов предупредили о том, что в прибрежных водах Турции появились токсичные перевернутые плоские медузы индо-тихоокеанского происхождения. Они представляют для человека серьезную опасность.

Любое, даже легкое касание этой медузы, может привести человека в больницу. О появлении медуз пишут в турецких СМИ.

На берегах популярного курорта Каш, что в провинции Анталия, было обнаружено нашествие медуз Cassiopea andromeda, пишет Tourprom.

Предположительно этот вид опасных медуз попал в Средиземное море с балластными водами кораблей через Суэцкий канал.

Специалисты отмечают, что на новом месте медузы размножаются "невероятно быстро" и меняют свое привычное поведение: обычно они живут на дне в илистой отмели, теперь же они поднимаются выше.

Неопытные дайверы могут спутать медузу с растением из-за ее внешнего вида: находясь в песчаном грунте, медуза выглядит так, будто стоит вверх ногами на части зонтика.

Впервые опасных медуз обнаружили в Средиземном море неподалеку от Израиля в 1990 году. Специалисты считают, что это первые медузы-мигранты, которые успешно поменяли среду обитания.