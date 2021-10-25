Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.44
Войти в почту

Туристов в Турции предупредили о нашествии опасных медуз

Стелла Шмель
2 часа назад

Туристов предупредили о том, что в прибрежных водах Турции появились токсичные перевернутые плоские медузы индо-тихоокеанского происхождения. Они представляют для человека серьезную опасность.

Туристов в Турции предупредили о нашествии опасных медуз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Любое, даже легкое касание этой медузы, может привести человека в больницу. О появлении медуз пишут в турецких СМИ.

На берегах популярного курорта Каш, что в провинции Анталия, было обнаружено нашествие медуз Cassiopea andromeda, пишет Tourprom.

Предположительно этот вид опасных медуз попал в Средиземное море с балластными водами кораблей через Суэцкий канал.

Специалисты отмечают, что на новом месте медузы размножаются "невероятно быстро" и меняют свое привычное поведение: обычно они живут на дне в илистой отмели, теперь же они поднимаются выше.

Неопытные дайверы могут спутать медузу с растением из-за ее внешнего вида: находясь в песчаном грунте, медуза выглядит так, будто стоит вверх ногами на части зонтика.

Впервые опасных медуз обнаружили в Средиземном море неподалеку от Израиля в 1990 году. Специалисты считают, что это первые медузы-мигранты, которые успешно поменяли среду обитания.

Ранее мы писали, что в наших морях тоже бывают опасные или просто неприятные жители водных глубин. В частности, Азовское море кишит морскими обитателями, но с большинством из них встреча, скорее, неприятна, чем опасна.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители