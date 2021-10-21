“Кисель из медуз” и другие опасности Азовского моря

Азовское море часто называют "большой лужей", так как оно довольно мелкое, а также в нем живет много морских обитателей. Однако не только они представляют существенную опасность для туристов. В новостных сводках регулярно появляется информация о гибели туристов, приехавших отдыхать на Азовское море. О том, что может подстерегать во время отпуска, — в материале "Рамблера".
Азовское море ежегодно расширяется. Это происходит из-за того, что на побережье практически отсутствуют скалы, а мягкий грунт размывает вода. Такое явление называется "сползающие берега". Геологи говорят, что могут сползать вниз даже дома, стоящие на обрывах.
Эта опасность грозит не только любителям пляжного отдыха, но и тем, кто планирует разбивать палатку на природе. Ранее уже случались инциденты, когда на людей сходили тонны грунта. Отдыхающие чаще спасались. Туристам, предпочитающим кемпинг, советуют не разбивать палаточные лагеря с видом на Азовское море, а выбрать место подальше от побережья.
Азовское море очень мелкое, поэтому вода в нем быстро нагревается. В пляжные сезон многие люди привозят оттуда различные инфекции, чаще всего ими заболевают дети. Дело в том, что в Азовское море впадают реки Северский Донец и Кальмиус, которые выносят туда отходы.
Экологи не раз говорили, что очистные сооружения на Азовском море не справляются, из-за чего в отпускной сезон растет заболеваемость инфекционными заболеваниями, но большое влияние оказывает именно мелкая глубина и нагревание моря летом.
Во время шторма на Азовском море появляется черный песок, но туристы думают, что это просто грязь, поэтому продолжают отдыхать на побережье. На самом деле это — радиоактивный ториевый песок.
Дело в том, что в довоенное время Азовское море было стратегически важно для СССР добычей тория. Это — металл, который используется для развития ядерной энергетики. В те времена его добывали взрывами песка в неглубоких местах. С тех пор залежи тория сохранились и во время приливов и штормов выбрасываются на берег. Черный песок быстро убирают и кратковременное его воздействие не опасно, но долго рядом с ним лучше не находиться.
Врачи говорят, что небольшое воздействие тория может быть даже полезно. Этот металл добавляют даже в лечебные ванны. Однако полезен он не для всех, поэтому обращайте внимание на предупреждающие знаки, которые стоят вдоль берега. Как правило, если случился выброс тория, об этом предупреждают туристов и местных жителей.
Азовское море кишит морскими обитателями, но с большинством из них встреча, скорее, неприятна, чем опасна. Однако ученые все равно бьют тревогу. В 2021 году на Азовском море произошло явление, которое туристы окрестили "киселем из медуз". Берег в районе станиц Голубицкой и Должанской буквально заполонило медузами. Такое случилось с Азовским морем впервые.
Если раньше к берегу приплывало небольшое количество медуз или их приносило штормом, то такого наплыва раньше не наблюдалось. Местные жители даже ставили сети, чтобы оттеснить медуз на глубину.
При этом, если человек столкнутся с маленькой медузой аурелией, ее укус не сделает ничего плохого. А вот встреча с корнеротом может быть довольно болезненной, особенно если этот вид медуз появится в большом количестве. Их укусы могут покрыть все тело, поэтому в конечном итоге это все будет выглядеть как один большой ожог.