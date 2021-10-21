“Кисель из медуз” и другие опасности Азовского моря

Азовское море часто называют "большой лужей", так как оно довольно мелкое, а также в нем живет много морских обитателей. Однако не только они представляют существенную опасность для туристов. В новостных сводках регулярно появляется информация о гибели туристов, приехавших отдыхать на Азовское море. О том, что может подстерегать во время отпуска, — в материале "Рамблера".

Оползни

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Азовское море ежегодно расширяется. Это происходит из-за того, что на побережье практически отсутствуют скалы, а мягкий грунт размывает вода. Такое явление называется "сползающие берега". Геологи говорят, что могут сползать вниз даже дома, стоящие на обрывах.

Эта опасность грозит не только любителям пляжного отдыха, но и тем, кто планирует разбивать палатку на природе. Ранее уже случались инциденты, когда на людей сходили тонны грунта. Отдыхающие чаще спасались. Туристам, предпочитающим кемпинг, советуют не разбивать палаточные лагеря с видом на Азовское море, а выбрать место подальше от побережья.

Опасные бактерии

Азовское море очень мелкое, поэтому вода в нем быстро нагревается. В пляжные сезон многие люди привозят оттуда различные инфекции, чаще всего ими заболевают дети. Дело в том, что в Азовское море впадают реки Северский Донец и Кальмиус, которые выносят туда отходы.

Экологи не раз говорили, что очистные сооружения на Азовском море не справляются, из-за чего в отпускной сезон растет заболеваемость инфекционными заболеваниями, но большое влияние оказывает именно мелкая глубина и нагревание моря летом.

Черные ториевые пески

Во время шторма на Азовском море появляется черный песок, но туристы думают, что это просто грязь, поэтому продолжают отдыхать на побережье. На самом деле это — радиоактивный ториевый песок.

Дело в том, что в довоенное время Азовское море было стратегически важно для СССР добычей тория. Это — металл, который используется для развития ядерной энергетики. В те времена его добывали взрывами песка в неглубоких местах. С тех пор залежи тория сохранились и во время приливов и штормов выбрасываются на берег. Черный песок быстро убирают и кратковременное его воздействие не опасно, но долго рядом с ним лучше не находиться.

Врачи говорят, что небольшое воздействие тория может быть даже полезно. Этот металл добавляют даже в лечебные ванны. Однако полезен он не для всех, поэтому обращайте внимание на предупреждающие знаки, которые стоят вдоль берега. Как правило, если случился выброс тория, об этом предупреждают туристов и местных жителей.

Медузы

Азовское море кишит морскими обитателями, но с большинством из них встреча, скорее, неприятна, чем опасна. Однако ученые все равно бьют тревогу. В 2021 году на Азовском море произошло явление, которое туристы окрестили "киселем из медуз". Берег в районе станиц Голубицкой и Должанской буквально заполонило медузами. Такое случилось с Азовским морем впервые.

Если раньше к берегу приплывало небольшое количество медуз или их приносило штормом, то такого наплыва раньше не наблюдалось. Местные жители даже ставили сети, чтобы оттеснить медуз на глубину.