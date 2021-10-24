Россиянин сделал предложение стюардессе на борту самолета

Россиянин сделал предложение девушке во время рейса Краснодар — Санкт-Петербург. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
Возлюбленная одного из пассажиров работала стюардессой на борту самолета авиакомпании "Победа". И когда мужчина решил вручить ей кольцо, сев на одно колено, в это же время пилот сказал:
"Жизнь, которую он хочет разделить вместе с вами. Только осталось ответить на один вопрос".
После того, как девушка ответила своему возлюбленному согласием, командир воздушного судна пошутил, что на свадьбу гостей пустят только по посадочным талонам.
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