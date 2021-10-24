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Россиянин сделал предложение стюардессе на борту самолета

Мария Иглина
55 минут назад

Россиянин сделал предложение девушке во время рейса Краснодар — Санкт-Петербург. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Возлюбленная одного из пассажиров работала стюардессой на борту самолета авиакомпании "Победа". И когда мужчина решил вручить ей кольцо, сев на одно колено, в это же время пилот сказал:

"Жизнь, которую он хочет разделить вместе с вами. Только осталось ответить на один вопрос".

После того, как девушка ответила своему возлюбленному согласием, командир воздушного судна пошутил, что на свадьбу гостей пустят только по посадочным талонам.

Читайте также о том, как всего одна записка пилота помогла россиянке преодолеть аэрофобию.

Новости путешествий,Видео,Авиакомпания "Победа",
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