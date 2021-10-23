Записка пилота помогла россиянке преодолеть аэрофобию

Россиянка Юлия Колосова сильно нервничала во время первого в жизни полета, но паника исчезла после того, как ей передали записку от командира самолета. Историю сибирячки рассказала KP.RU.
Жительница Новосибирска много лет мучилась аэрофобией, поэтому путешествовала только на поезде или на машине. Однако в октябре подруги все-таки уговорили ее отправиться на самолете в Петербург. Во время обратного перелета Юлия испытала приступ паники. Стюардесса постаралась поддержать пассажирку, а потом передала записку от командира самолета.
«Милая девушка, не бойтесь и не переживайте. Через 20 минут мы начнем снижение. Мы постараемся приземлиться максимально аккуратно. КВС», — написал пилот.
Позже девушка призналась, что ей действительно стало легче:
«Я ее прочитала и потом крепко сжимала в руках до самой посадки. На душе и правда стало как-то легче, а еще очень приятно было от такого внимания. Спасибо экипажу рейса 6541 Санкт-Петербург — Новосибирск за мое спокойствие!»
Теперь Юлия говорит, что больше не испытывает страх перед полетом и готова снова отправиться в путешествие.