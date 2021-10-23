Записка пилота помогла россиянке преодолеть аэрофобию

Россиянка Юлия Колосова сильно нервничала во время первого в жизни полета, но паника исчезла после того, как ей передали записку от командира самолета. Историю сибирячки рассказала KP.RU.

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Жительница Новосибирска много лет мучилась аэрофобией, поэтому путешествовала только на поезде или на машине. Однако в октябре подруги все-таки уговорили ее отправиться на самолете в Петербург. Во время обратного перелета Юлия испытала приступ паники. Стюардесса постаралась поддержать пассажирку, а потом передала записку от командира самолета.

«Милая девушка, не бойтесь и не переживайте. Через 20 минут мы начнем снижение. Мы постараемся приземлиться максимально аккуратно. КВС», — написал пилот.

Позже девушка призналась, что ей действительно стало легче:

«Я ее прочитала и потом крепко сжимала в руках до самой посадки. На душе и правда стало как-то легче, а еще очень приятно было от такого внимания. Спасибо экипажу рейса 6541 Санкт-Петербург — Новосибирск за мое спокойствие!»

Теперь Юлия говорит, что больше не испытывает страх перед полетом и готова снова отправиться в путешествие.