Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Записка пилота помогла россиянке преодолеть аэрофобию

Кристина Уколова
2 часа назад

Россиянка Юлия Колосова сильно нервничала во время первого в жизни полета, но паника исчезла после того, как ей передали записку от командира самолета. Историю сибирячки рассказала KP.RU.

Записка пилота помогла россиянке преодолеть аэрофобию
Фото: PixabayPixabay

Жительница Новосибирска много лет мучилась аэрофобией, поэтому путешествовала только на поезде или на машине. Однако в октябре подруги все-таки уговорили ее отправиться на самолете в Петербург. Во время обратного перелета Юлия испытала приступ паники. Стюардесса постаралась поддержать пассажирку, а потом передала записку от командира самолета.

«Милая девушка, не бойтесь и не переживайте. Через 20 минут мы начнем снижение. Мы постараемся приземлиться максимально аккуратно. КВС», — написал пилот.

Позже девушка призналась, что ей действительно стало легче:

«Я ее прочитала и потом крепко сжимала в руках до самой посадки. На душе и правда стало как-то легче, а еще очень приятно было от такого внимания. Спасибо экипажу рейса 6541 Санкт-Петербург — Новосибирск за мое спокойствие!»

Теперь Юлия говорит, что больше не испытывает страх перед полетом и готова снова отправиться в путешествие.

Между тем необычный способ раздачи еды в самолете попал на видео и стал вирусным.

Новости путешествий,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители