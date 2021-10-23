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Голодные игры: необычный способ раздачи еды на борту сняли на видео

Мария Каткова
52 минуты назад

Необычный способ раздачи еды в самолете попал на видео и стал вирусным. Соответствующий пост появился на Reddit.

На сайте Reddit было опубликовано видео, на котором запечатлено то, как бортпроводники решили раздать пассажирам еду на борту. Кадры стали вирусными, но не все пользователи разделили восторг от смекалки стюардесс.

На кадрах видно, как на борту стюардессы решили пустить еду по полу, чтобы она сама катилась до пассажиров. Люди, сидящие в креслах, были вынуждены подхватывать упаковки со снеками.

Некоторые комментаторы оценили поступок бортпроводников, но отметили, что это, вероятнее всего, произошло случайно. Во время взлета открылся один из ящиков, поэтому еда начала скользить по салону.

"Я думаю, что это было действительно весело. Обычно в самолетах все такие напряженные, поэтому я поддерживаю таких веселых бортпроводников", "Когда я летел на Юго-запад, со мной произошла такая же ситуация"

Однако не все согласились с восторгом.

"Только представьте, сколько ботинок прошлись недавно по этому полу. Возможно, они стояли перед писсуаром, фу", "А что делать тем, кто сидит у окна?", "Голодные игры"

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