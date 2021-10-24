Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Эксперты назвали бесполезные покупки в duty free

Катерина Саломе
46 минут назад

Специалист компании CouponPal.com Эрин Конрад и редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак перечислили бесполезные категории покупок в магазинах duty free. По мнению экспертов, россиянам не стоит тратить на них денег. Их слова приводит агентство «Прайм».

Эксперты назвали бесполезные покупки в duty free
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждают специалисты, к бесполезным покупкам относятся фото- и видеокамеры, чемоданы, дорожные сумки. Специалисты не рекомендуют также приобретать в магазинах duty free принадлежности для путешествий, например, подушки и повязки на глаза. По их мнению, покупать косметику стоит лишь в том случае, если ее затруднительно найти в обычных магазинах и по привлекательным ценам.

Конрад рекомендовала присмотреться к специфическим местным товарам, вроде ремесленных изделий или деликатесов. А Пастернак, в свою очередь, подчеркнул, что в duty free брендовые товары не облагаются налогами.

Ранее сотрудник аэропорта рассказал, как не ждать свой багаж.

Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители