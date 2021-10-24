Эксперты назвали бесполезные покупки в duty free

Специалист компании CouponPal.com Эрин Конрад и редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак перечислили бесполезные категории покупок в магазинах duty free. По мнению экспертов, россиянам не стоит тратить на них денег. Их слова приводит агентство «Прайм».

Как утверждают специалисты, к бесполезным покупкам относятся фото- и видеокамеры, чемоданы, дорожные сумки. Специалисты не рекомендуют также приобретать в магазинах duty free принадлежности для путешествий, например, подушки и повязки на глаза. По их мнению, покупать косметику стоит лишь в том случае, если ее затруднительно найти в обычных магазинах и по привлекательным ценам.