Сотрудник аэропорта рассказал, как не ждать свой багаж

Сотрудник регионального аэропорта в США Томас Ло Скиуто рассказал, как не ждать свой багаж.
Он посоветовал регистрироваться в числе последних, тогда вещи будут выгружать из самолета в первую очередь:
"Чемоданы всегда загружаются спереди назад, поэтому если вы зарегистрируетесь в числе последних, ваш багаж окажется первым в очереди на погрузку".
Однако не все туристы готовы "ждать до последнего", по его словам.
Еще одна рекомендация для пассажиров - наклеить на багаж бирку "хрупкое". Ее можно попросить у сотрудников аэропорта или на стойке регистрации. Часто хрупкий багаж попадает в самолет последним. Однако такой метод работает не всегда. Иногда вещи с пометкой "хрупкое" передают на стойку выдачи негабаритного багажа, и их могут подвезти позже остальных чемоданов.