Сотрудник аэропорта рассказал, как не ждать свой багаж

"Чемоданы всегда загружаются спереди назад, поэтому если вы зарегистрируетесь в числе последних, ваш багаж окажется первым в очереди на погрузку".

Еще одна рекомендация для пассажиров - наклеить на багаж бирку "хрупкое". Ее можно попросить у сотрудников аэропорта или на стойке регистрации. Часто хрупкий багаж попадает в самолет последним. Однако такой метод работает не всегда. Иногда вещи с пометкой "хрупкое" передают на стойку выдачи негабаритного багажа, и их могут подвезти позже остальных чемоданов.