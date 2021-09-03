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Сотрудник аэропорта рассказал, как не ждать свой багаж

Анна Шутова
2 часа назад

Сотрудник регионального аэропорта в США Томас Ло Скиуто рассказал, как не ждать свой багаж.

Сотрудник аэропорта рассказал, как не ждать свой багаж
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он посоветовал регистрироваться в числе последних, тогда вещи будут выгружать из самолета в первую очередь:

"Чемоданы всегда загружаются спереди назад, поэтому если вы зарегистрируетесь в числе последних, ваш багаж окажется первым в очереди на погрузку".

Однако не все туристы готовы "ждать до последнего", по его словам.

Еще одна рекомендация для пассажиров - наклеить на багаж бирку "хрупкое". Ее можно попросить у сотрудников аэропорта или на стойке регистрации. Часто хрупкий багаж попадает в самолет последним. Однако такой метод работает не всегда. Иногда вещи с пометкой "хрупкое" передают на стойку выдачи негабаритного багажа, и их могут подвезти позже остальных чемоданов.

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