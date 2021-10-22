Россияне выбрали направления для отпуска тещи

В преддверии Международного дня тещи, который празднуют в четвертое воскресенье октября (в этом году 24 числа), сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, куда россияне предпочли бы отправить свою тещу в отпуск.

Около 27 процентов опрошенных выбрали Кавказские Минеральные Воды. Второй по популярности ответ — Крым. Такое направление выбрали 23 процента респондентов. А 13 процентов участников опроса рассмотрели бы Крайний Север, а именно город-порт Магадан.

Также 12 процентов россиян пошутили о том, что отправили бы свою тещу в темную чащу леса. А оставшиеся респонденты выбрали бы другие направления для любимой родственницы, а именно Алтайский край — шесть процентов, Калининградская область — четыре процента, Тула — три процента, Краснодарский край и Кострома — по полтора процента.