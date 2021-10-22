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Москва получила звание лучшего туристического города в Европе

Даша Краснова
1 час назад

Москве полчила две награды в сфере туризма на европейском конкурсе World Travel Awards. Информация об этом появилась на сайте премии.

Москва получила звание лучшего туристического города в Европе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Столица победила в номинации "Лучшее туристическое направление в Европе. Город", обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену.

"В общемировом этапе конкурса в этом году Москва представлена сразу в девяти номинациях. Каждый желающий может проголосовать за город на официальном сайте премии до 24 октября включительно", - рассказали ТАСС в столичном комитете по туризму.

Проголосовать за город можно по таким направления, как "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее туристическое направление. Город", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия 2021" и других.

До этого мы рассказывали, за что жители регионов недолюбливают Москву.

Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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