«Москва — пылесос, все деньги там»: за что провинциалы не любят москвичей

Много лет москвичи и провинциалы спорят о том, кто кого кормит. Москвичей раздражают манеры и амбиции покорителей столицы, провинциалы обвиняют жителей столице в снобизме и неоправданной роскоши, пока другие регионы перебиваются с хлеба на воду. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопреки стереотипам Москва — финансовый донор для многих областей страны.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — сказал Собянин во время марафона «Новое знание». Его слова процитировали РИА Новости.

Видео дня

Заявление всколыхнуло старую дискуссию в социальных сетях. «Рамблер» изучил замечания провинциалов и выбрал самые значительные из них. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Сергей: «Москва не в состоянии столько произвести любого товара, при реализации которого выходили бы суммы, которые она тратит на себя любимую».

Сергей Иванов: «Москва живет за счет армии чиновников. Большая часть из которых бюджетники».

Олег: «Москва — универсальный пылесос. Все деньги оказываются там».

Петр Петров: «Большинство налоговых агентов г. Москва эффективные региональные компании либо монополии, которые эксплуатируют регионы. Ребята, если вы такие прекрасные, зачем вам Россия? Ненужна, это кстати в регионах ощущается сильно. Сливки вняли, отчитались, и прекрасно уехали отдыхать в Европы».

Миккола2008: «А давайте сделаем так. Все предприятия РФ будут платить налоги не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания и работы. И после этого посмотрим, какая у нас крутая Москва. Я думаю, в регионах жизнь забьет новым ключом».

Danik: «В стране Россия есть два государства: богатая Москва и бедное Замкадье. Только по ресурсам и полезным ископаемым ситуация наоборот. Бедная Москва производящая только один продукт и в огромном количестве и богатое Замкадье.

Но это как в префе. Неважно как играл, важно кто и как считает. Москва не кормит, а обдирает!»

Острее всего жители регионов реагируют, когда приезжающие в различные области москвичи жалуются на отсутствие льгот.

«Здравствуйте, мы живем в РФ, в которой должны действовать одни и те же законы, которые действуют по всей стране. Почему же тогда пенсионеры, приезжающие из МО в Москву пользуются всеми льготами. А пенсионеры, которые приехали их Москвы должны оплачивать свой проезд».



«Почему в маршрутке не принимают социальные карты московские, что ребёнок пешком в школу теперь должен ходить».

Эти тексты были опубликованы в сообществе подмосковного города и возмутили местных жителей.

Алексей Александрович: «Почему московские пенсионеры получают надбавку к пенсии, а подмосковные пенсионеры не получают? Почему в Подмосковье минимальная пенсия 10К, а в Москве 21К? И почему подмосковные пенсионеры начали ездить в Москве бесплатно только с прошлого года?»

Аня Красивая: «А подальше от Москвы пенсионеры вообще получают мизерную пенсию и проезда бесплатного у них нет».

Евгения Исковских: «Всё мало москвичам».

Евгений Гросс: «Потому что Москва — это Москва. А Замкадье — это Замкадье».

Елена Глахтеева: «Встречный вопрос. А почему дети Подмосковья не могут бесплатно учиться на бюджетных местах в Москве?»

Встречаются и более развернутые комментарии на тему, почему провинциалы не в восторге от москвичей. Однако некоторые, пообщавшись со столичными жителями, встают на их защиту. Другие уверены, что стоит отличать коренных москвичей в нескольких поколениях от новых жителей города.

Semiknew: «У этих людей просто от рождения много больше, чем у других, меньше напрягаться нужно и вообще, многое уже дано от родителей. Это как родиться в королевской семье, не многие отважатся выйти в реальный мир. Вот и здесь также, зачем куда-то ехать и работать, если предки к знакомым пристроят, жить где есть, машину скорее всего подарят на совершеннолетие, бабушка квартирку оставит, чтобы сдавать, пассивный доход, а бывает и 2 бабушки и 2 дедушки с квартирками. А у кого-то и в неплохом районе. А челядь пусть работает и пашет, чтобы получить хотя бы 10% от того, что у тебя уже есть и так. Вот, грубо говоря оно так, как минимум для 50% москвичей. Основываюсь на личном опыте. Сколько людей неприезжих знаю, у всех так. Хоть что-то от родителей да досталось. Все прибедняются, а потом оказывается, что "ну еще сдаю трешку в Медведково, но там же много не попросишь всего 50 тыс", "ну домик в Крыму от бабушки, ну и что, он же почти ничего не стоит, ну ездим иногда, бесплатно же жить можно", "ну сына вроде однокурсник обещал пристроить после института" и т.п..»

Кориандр 17: «Москвичи действительно не задаются целью узнавания и деления на "своих и чужих", так как лицо Москвы сегодня определить сложновато, а не имеющего лица город по каким критериям определять и людей в нем живущих тоже не совсем понятно. О Москве обыкновенно рассуждают приезжие, только вот зачем человеку уезжать из своего родного города, потому что "где родился - там и пригодился". Можно понять людей творческих, ищущих и находящих, наконец. Но ехать в Москву, как на Север, за большими окладами как-то не айс. Они давно уменьшились, ровно наполовину».

Elden: «Провинциалы не любят тех москвичей, которые сами приехали в Москву из провинции, так как коренные москвичи не особо зазнаются, они по большей части тихие, а вот аля-москвичи как раз и вызывают некоторую нелюбовь, но эти аля-москвичи живут в Москве от 1 до 20 лет. Это я вам говорю, как человек, который в Москве 3 года прожил».

Диана: «Любила я своего мужа москвича. Я не москвичка У нас была хорошая совместимость и много общих интересов, мы оба буддисты. Познакомились на буддистском курсе. А не любила я его бабку, которая меня ненавидела за то, что я не москвичка и считала, что я мужа затащила в секту. Бабка необразованная и такого слова как буддизм и не слышала. Я уже не живу в Москве но у меня много друзей москвичей, с которыми поддерживаю связь в соцсетях и конечно я их люблю».

Lucia-Valer­i: «Такое понятие, как "коренные москвичи", стало полностью, размытым. Где они, коренные москвичи? С каждым годом Москва принимает на постоянное жительство все больше и больше приезжих из других регионов, и даже, других государств. Поэтому, никто сейчас, москвичей, как личностей, не хулит. А вот то, что в Москве, в три раза выше зарплаты, чем в других регионах, жителям этих самых регионов, конечно, не нравится. При одинаковых ценах на повседневные товары и продукты. Да, в МСК, дорогое жилье. Но на товары-то, в сетевых магазинах, стоимость, везде одинаковая. Вот и злятся жители регионов, что при одинаковых ценах на товары, их зарплаты, и зарплаты жителей Москвы, слишком ощутимо различаются».

Буковка: «В Москве люди разные, но в основном они занятые. Я много раз бывала в Москве, в основном проездом, но всегда нахожу время погулять по улицам, особенно там, где есть исторические места. Мне навстречу попадались обычные люди, которые абсолютно не были агрессивными. А подсказать как пройти куда-то, так практически каждый ответит, некоторые даже предлагают проводить. Большинство приветливо улыбается на мое "спасибо", некоторые доброжелательно кивают и торопятся по своим делам».

Silver.ghost: «Москвичи, получившие квартирку от бабушки, очень любят поучить лохов из регионов как жить и какие они молодцы и все потому что они очень умны и сообразительны».

Klashka007: «Не соглашусь. Сколько знаю коренных, все адекватные люди. Они мне чем-то напоминают островитян. Медлительные и пофигисты».

Undi: «Половина потока в вузе была в лице коренных москвичей. 6 лет с ними проучилась. Никаких проблем и высокомерия не было. Да, где-то могли сморозить чушь про замкадье, но охотно слушали и корректировали свою позицию».

AnnaBut: «Мечтала всегда переехать из своего захолустья. Но Москву как вариант никогда не рассматривала. Все знакомые, кто там пожил, говорили, что город ужасный, люди злые, и вообще, делать там нечего. Но судьба так сложилась, что я всё-таки переехала в Москву. И что я поняла. Злые люди — это те же провинциалы. В Москве их больше, чем коренных. Коренных очень сложно встретить. Если все-таки встретил коренного, он скорее всего высокомерное чмо, которое считает, что он по праву рождения лучше всех остальных. Вообще без разницы, где ты родился. Я родом из деревни, и никогда не кичилась тем, что я теперь "москвичка". Вышла замуж за коренного, и для него факт рождения в этом городе вообще ничего не значит».

On.Neon: «В Москве проходил срочную службу. Если бы не друг — коренной москвич, то вряд ли я хоть раз попал в дом пропитанный истинной московской интеллигентной атмосферой. И да, я смогу теперь отличить коренного москвича от приезжего. Хотя времена меняются, люди — нисколько».