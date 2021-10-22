Блогер раскрыла секрет комфортного сна в самолете

"Если я путешествую более восьми часов, мне все равно, как я выгляжу, все дело в комфорте. Если вы выберете ортез в темном цвете, это не будет выглядеть так нелепо, и вы можете сверху надеть большой свитер или обернуться шарфом, чтобы прикрыть его".