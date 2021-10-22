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Блогер раскрыла секрет комфортного сна в самолете

Мария Иглина
1 час назад

Путешественница и американская блогерша под ником @Hellokristen рассказала, как сделать свой сон комфортным в самолете. Этим она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Блогер раскрыла секрет комфортного сна в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Ребята, мне пришла в голову одна из лучших идей в моей жизни! Я не знаю, делал ли кто-нибудь это раньше, но я придумала это прямо во время моего последнего полета",

— поделилась девушка. По ее словам, ей нужно было что-то, что удерживало бы крепко шею — вроде бандажа. И тогда девушка подумала, почему бы ей не купить именно его, и приобрела шейный ортез.

Блогерша отметила, что покупка обошлась ей всего в семь долларов (примерно 497 рублей) и стала для нее настоящим "спасателем":

"Это шейный воротник из пеноматериала, и они бывают разных размеров".

Девушка добавила, что ее совершенно мнение других на счет того, как она выглядит:

"Если я путешествую более восьми часов, мне все равно, как я выгляжу, все дело в комфорте. Если вы выберете ортез в темном цвете, это не будет выглядеть так нелепо, и вы можете сверху надеть большой свитер или обернуться шарфом, чтобы прикрыть его".

Турист также назвал способ сохранить часть вещей при потере багажа.

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