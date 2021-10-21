Турист назвал способ сохранить часть вещей при потере багажа

Как рассказал турист из Америки, чтобы ваши вещи (хотя бы часть из них) остались при вас в случае потери багажа авиакомпанией, нужно следовать простому правилу. Необходимо разделить все, что запланировал взять с собой в поездку, на два чемодана: часть одежды следует положить в одно место, а часть — в другое.