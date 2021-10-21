Турист назвал способ сохранить часть вещей при потере багажа

Путешественник с большим опытом назвал рабочий способ сохранить часть вещей при потере багажа. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Reddit.
Как рассказал турист из Америки, чтобы ваши вещи (хотя бы часть из них) остались при вас в случае потери багажа авиакомпанией, нужно следовать простому правилу. Необходимо разделить все, что запланировал взять с собой в поездку, на два чемодана: часть одежды следует положить в одно место, а часть — в другое.
"Таким образом, если один чемодан потеряется в пути, у вас обоих останется одежда".
В случае, если багаж будет утерян безвозвратно, то подобный лайфхак поможет сэкономить деньги в поездке и не покупать те вещи, которые были утеряны в самолете.
С путешественником согласился и один из пользователей Redit:
"Как человек, проработавший в авиакомпании 25 лет, я всегда разделяю на время полета одежду моей семьи по всем сумкам, поскольку потери чемоданов происходят гораздо чаще, чем люди могут себе представить".