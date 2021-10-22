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Таиланд будет отправлять россиян в «песочницу»

Даша Краснова
2 часа назад

В Таиланде опубликовали список из 46 стран, граждане которых могут с 1 ноября прилетать в любые провинции государства без соблюдения изоляции. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России,

При этом власти Таиланда отказались пускать туристов из России без соблюдения обязательного карантина. Как заявили в Генконсульстве России на Пхукете, перечень стран, гражданам которых будет разрешено пересечение границы без соблюдения изолинии, обновят 15 ноября.

Российские путешественники смогут прилетать без карантина только в те провинции, которые входят в программу «песочница». Среди них Пхукет, Сураттхани, Пханг-Нга и Краби. Чтобы свободно перемещаться по стране, граждане РФ должны пробыть в указанных регионах минимум семь дней.

До этого мы рассказывали про опасных морских жителей, обитающих в Таиланде.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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