Таиланд будет отправлять россиян в «песочницу»

В Таиланде опубликовали список из 46 стран, граждане которых могут с 1 ноября прилетать в любые провинции государства без соблюдения изоляции. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России,

При этом власти Таиланда отказались пускать туристов из России без соблюдения обязательного карантина. Как заявили в Генконсульстве России на Пхукете, перечень стран, гражданам которых будет разрешено пересечение границы без соблюдения изолинии, обновят 15 ноября.