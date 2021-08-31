Мальчик дотронулся до морского обитателя в Таиланде и умер

Мальчик из Израиля, отдыхавший в Таиланде, дотронулся до морского обитателя во время купания и умер. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Несчастный случай произошел в Пангане на пляже Хаад Рин в юго-восточной части острова. Так, девятилетний мальчик зашел в воду за пределами охраняемой территории, а затем выбежал из моря и потерял сознание. Выбегая, он кричал, что его кто-то ужалил.

Ребенка повезли в больницу, но спасти его не удалось. Медики предполагают, что мальчика ужалила ядовитая медуза.