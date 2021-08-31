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Мальчик дотронулся до морского обитателя в Таиланде и умер

Диана Товсепова
2 часа назад

Мальчик из Израиля, отдыхавший в Таиланде, дотронулся до морского обитателя во время купания и умер. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Мальчик дотронулся до морского обитателя в Таиланде и умер
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Несчастный случай произошел в Пангане на пляже Хаад Рин в юго-восточной части острова. Так, девятилетний мальчик зашел в воду за пределами охраняемой территории, а затем выбежал из моря и потерял сознание. Выбегая, он кричал, что его кто-то ужалил.

Ребенка повезли в больницу, но спасти его не удалось. Медики предполагают, что мальчика ужалила ядовитая медуза.

Министр природных ресурсов Таиланда Варавут Сильпа выразил соболезнования и поручил расследовать обстоятельства происшествия, подготовив специальное оборудование для оказания первой помощи в туристических районах, где плавают опасные медузы.

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