Туристы из Москвы раскритиковали отдых в Крыму

Отдых в Крыму чаще всего критикуют туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в Севастопольском филиале РЭУ имени Плеханова.

Директор университета Дмитрий Нехайчук отметил, что отзывы об отдыхе на полуострове разделились почти поровну.

Недовольство москвичей отдыхом на полуострове связно с тем, что раньше они выбирали зарубежные курорты, а теперь из-за пандемии им приходится посещать Крым. По мнению эксперта, власти должны поработать над качеством сервиса, чтобы отдых здесь был более привлекательным.

При этом о крымских курортах положительно высказываются туристы с детьми, отдыхавшие на Восточном и Западном побережье в частном секторе. Он объясняет это тем, что, как правило, такие туристы заранее знают, что их ждет. Большинство из них готовят сами и тратятся только на дорогу и проживание.