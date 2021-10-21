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Туристы из Москвы раскритиковали отдых в Крыму

Диана Товсепова
28 минут назад

Отдых в Крыму чаще всего критикуют туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в Севастопольском филиале РЭУ имени Плеханова.

Туристы из Москвы раскритиковали отдых в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Директор университета Дмитрий Нехайчук отметил, что отзывы об отдыхе на полуострове разделились почти поровну.

Недовольство москвичей отдыхом на полуострове связно с тем, что раньше они выбирали зарубежные курорты, а теперь из-за пандемии им приходится посещать Крым. По мнению эксперта, власти должны поработать над качеством сервиса, чтобы отдых здесь был более привлекательным.

При этом о крымских курортах положительно высказываются туристы с детьми, отдыхавшие на Восточном и Западном побережье в частном секторе. Он объясняет это тем, что, как правило, такие туристы заранее знают, что их ждет. Большинство из них готовят сами и тратятся только на дорогу и проживание.

Ранее сообщалось, что в Севастополе вводится частичный локдаун, а на территории всей республики заселение в отели, вход в кинотеатры, рестораны, клубы и сауны будет осуществляться только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.

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