Таиланд подготовил новые правила въезда для туристов

Таиланд готовится к приему путешественников по обновленной системе. С 1 ноября в стране будут действовать другие правила въезда для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 1 ноября в стране вводится упрощенная и удобная в применении система ThaiPass, которая составлена в рамках программы "Простота путешествий". Эта система сделает легче и процесс заполнения информации и загрузки проездных документов.

Согласно новым правилам, въезжающим туристам нужно будет заполнить на специальном сайте две формы — иммиграционную и форму здоровья, а также загрузить сертификат о вакцинации, данные о бронировании отеля, входящего в систему SHA+, и сведения о медицинской страховке с покрытием не менее чем на 100 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей).

Заполнять эту форму следует не позднее, чем за неделю до выезда.

С введением системы ThaiPass данные об оплате двух ПЦР-тестов, которые нужно будет сделать на 1-й и 6-7 день пребывания в Таиланде, и данные о бронировании авиабилетов, больше не понадобятся.