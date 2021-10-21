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Таиланд подготовил новые правила въезда для туристов

Стелла Шмель
52 минуты назад

Таиланд готовится к приему путешественников по обновленной системе. С 1 ноября в стране будут действовать другие правила въезда для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Таиланд подготовил новые правила въезда для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 1 ноября в стране вводится упрощенная и удобная в применении система ThaiPass, которая составлена в рамках программы "Простота путешествий". Эта система сделает легче и процесс заполнения информации и загрузки проездных документов.

Согласно новым правилам, въезжающим туристам нужно будет заполнить на специальном сайте две формы — иммиграционную и форму здоровья, а также загрузить сертификат о вакцинации, данные о бронировании отеля, входящего в систему SHA+, и сведения о медицинской страховке с покрытием не менее чем на 100 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей).

Заполнять эту форму следует не позднее, чем за неделю до выезда.

С введением системы ThaiPass данные об оплате двух ПЦР-тестов, которые нужно будет сделать на 1-й и 6-7 день пребывания в Таиланде, и данные о бронировании авиабилетов, больше не понадобятся.

Ранее мы писали, что Таиланд отменяет обязательный карантин для туристов.

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