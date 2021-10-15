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Таиланд отменяет обязательный карантин для туристов

Катерина Саломе
2 часа назад

Для вакцинированных россиян с 1 ноября будет отменен обязательный карантин по прилету в Таиланд. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Таиланд отменяет обязательный карантин для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также известно, что для прибывающих по воздуху вакцинированных путешественников в рамках упрощения въезда в Таиланд система СОЕ будет заменена на Thai Pass. Помимо отмены обязательного карантина власти намереваются отменить ограничения на передвижение отдыхающих по территории королевства.

В водах у берегов Таиланда обитает множество морских животных, в том числе и ядовитых. Так, мальчик из Израиля дотронулся до медузы во время купания и умер.

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