Таиланд отменяет обязательный карантин для туристов

Для вакцинированных россиян с 1 ноября будет отменен обязательный карантин по прилету в Таиланд. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также известно, что для прибывающих по воздуху вакцинированных путешественников в рамках упрощения въезда в Таиланд система СОЕ будет заменена на Thai Pass. Помимо отмены обязательного карантина власти намереваются отменить ограничения на передвижение отдыхающих по территории королевства.