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СМИ: Краснодарский край могут закрыть для туристов

Стелла Шмель
45 минут назад

21 октября власти Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым проведут совещание по теме ограничительных мер в регионе. Среди них может быть и локдаун. Об этом в среду, 20 октября, написала газета «Комсомольская правда».

СМИ: Краснодарский край могут закрыть для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в России с 30 октября по 7 ноября объявлены "нерабочие дни". Также у властей регионов есть право продлить, если это необходимо, вынужденные каникулы.

Ожидается, что данная мера поспособствует снижению темпов заболеваемости коронавирусом.

Существует небезосновательные опасения, что россияне сочтут нерабочую неделю поводом для посещения курортов Краснодарского края.

"Поэтому не исключено, что власти Краснодарского края заявят новую ограничительную меру для туристов. Возможно, сертификат или кюар-код начнут теперь требовать при въезде на Кубань, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Тем временем спрос на отечественные места отдыха на новогодние праздники растет. Например, Красная Поляна уже составила конкуренцию Мальдивам в Новый год.

Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,Комсомольская правда,
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