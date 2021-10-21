СМИ: Краснодарский край могут закрыть для туристов

21 октября власти Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым проведут совещание по теме ограничительных мер в регионе. Среди них может быть и локдаун. Об этом в среду, 20 октября, написала газета «Комсомольская правда».

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Напомним, в России с 30 октября по 7 ноября объявлены "нерабочие дни". Также у властей регионов есть право продлить, если это необходимо, вынужденные каникулы.

Ожидается, что данная мера поспособствует снижению темпов заболеваемости коронавирусом.

Существует небезосновательные опасения, что россияне сочтут нерабочую неделю поводом для посещения курортов Краснодарского края.

"Поэтому не исключено, что власти Краснодарского края заявят новую ограничительную меру для туристов. Возможно, сертификат или кюар-код начнут теперь требовать при въезде на Кубань, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.