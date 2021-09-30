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Красная Поляна составила конкуренцию Мальдивам в Новый год

Мария Иглина
1 час назад

Стало известно, как идут бронирования новогодних туров, какие направления пользуются наибольшим спросом у туристов. Исследование провела редакция TourDom.ru.

Красная Поляна составила конкуренцию Мальдивам в Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Около четверти всех заявок приходится, хотя это и необычно, на Мальдивы. Дело в том, что в целом глубина продаж сейчас небольшая – не более месяца, туры на новогодние праздники бронируют в основном те клиенты, которые спокойно расстаются с деньгами",

– сообщила руководитель сети турагентств "География" Светлана Столярова.

А другая причина, по ее мнению, заключается в том, что ближе к праздничным датам на Мальдивах традиционно ожидается дефицит мест и, соответственно, отели и перевозка подорожают.

Также хорошим спросом пользуются туры с прямым перелетом на курорты Египта и туры в Красную Поляну.

"Неожиданно выстрелило такое направление, как Кавминводы. Появилось много желающих оздоровиться в местных санаториях. Среди российских курортов туристы интересуются также Белокурихой и Алтаем",

– отметила эксперт.

Онлайн-турагентства предоставили же другую статистику, поскольку они продают туры через интернет, что уменьшает средний чек и сказывается на рейтинге продаж. Так, по данным Travelata.ru, лидерами продаж на Новый год стали Россия (28%) и Турция (27%). На долю Египта приходится 21%, на Мальдивы, Доминикану и ОАЭ – по шесть процентов. А в структуре новогодних продаж первое и второе места также занимают Россия и Турция (44 и 37% соответственно).

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Новости путешествий,Светлана Столярова,
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