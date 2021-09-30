Красная Поляна составила конкуренцию Мальдивам в Новый год

"Около четверти всех заявок приходится, хотя это и необычно, на Мальдивы. Дело в том, что в целом глубина продаж сейчас небольшая – не более месяца, туры на новогодние праздники бронируют в основном те клиенты, которые спокойно расстаются с деньгами",

А другая причина, по ее мнению, заключается в том, что ближе к праздничным датам на Мальдивах традиционно ожидается дефицит мест и, соответственно, отели и перевозка подорожают.

Онлайн-турагентства предоставили же другую статистику, поскольку они продают туры через интернет, что уменьшает средний чек и сказывается на рейтинге продаж. Так, по данным Travelata.ru, лидерами продаж на Новый год стали Россия (28%) и Турция (27%). На долю Египта приходится 21%, на Мальдивы, Доминикану и ОАЭ – по шесть процентов. А в структуре новогодних продаж первое и второе места также занимают Россия и Турция (44 и 37% соответственно).