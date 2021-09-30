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В каких городах хотят отдохнуть россияне

Мария Иглина
31 минуту назад

Раскрыты основные предпочтения россиян при выборе направлений для путешествий. Исследование провел портал SuperJob, об этом сообщает "Интерфакс".

В каких городах хотят отдохнуть россияне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным агентства, опрос провели 6-28 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет из разных регионов страны. выяснилось, что в туристическую поездку в Санкт-Петербург захотел отправиться в ближайшее время каждый пятый россиянин, или 20 процентов.

Также в списке наиболее желательных направлений для поездок у россиян оказалась Москва, так ответили около девяти процентов респондентов. На втором месте рейтинга также разместились города Золотого кольца — Владимир, Кострома, Переславль-Залесский, Сергиев-Посад и Ярославль. Следом идет Казань, где предпочли бы побывать восемь процентов участников опроса. А семь процентов отпрошенных хотели бы отправиться в Сочи или Крым.

Пять процентов респондентов запланировали отдых в этом году в Калининграде, а еще четыре процента путешественников — в Петрозаводске и Иркутске.

Также аналитики отметили, что Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск хотят посетить по три процента россиян. При этом 22 процента опрошенных так и не смогли определиться с выбором турмаршрута на предстоящий год.

Читайте также о том, что власти Крыма приняли решение продлить коронавирусные ограничения для туристов.

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