Крым продлил COVID-ограничения для туристов

Власти Крыма приняли решение продлить ряд коронавирусных ограничений, которые были приняты ранее. Соответствующий указ за подписью главы республики размещен на портале правительства полуострова.

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Запрет на работу хостелов остается в силе до декабря 2021 года. Такие же ограничения действуют в отношении ночных клубов, фуд-кортов в торговых центрах в 10 муниципалитетах Крыма, где также сохраняется требование частичной заполняемости, то есть не более 50 процентов, а также театров, цирка, кинотеатров и концертных залов.

При этом стоит отметить, что турпоток в Крым за первые восемь месяцев стал рекордным и превысил семь миллионов человек. Также глава республики Сергей Аксенов утверждает, что туристический сектор готов к наплыву отдыхающих и в осенне-зимний период, а местные власти также пока не планируют вводить новые антиковидные меры.

И несмотря на введенные ограничения, условия отдыха в Крыму гораздо лояльнее, если же сравнивать с Краснодарским краем, где для заселения в гостиницы необходимо предоставить сертификат о вакцинации или справку о медотводе. Также документы, свидетельствующие об отсутствии коронавирусной инфекции, в обязательном порядке требуются в санаториях, в то время как отели вправе самостоятельно решать, будут ли постояльцы предъявлять какие-либо дополнительные справки.