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В правила выезда несовершеннолетних за границу внесут изменения

Стелла Шмель
37 минут назад

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова анонсировала подготовленный список изменений относительно выезда за рубеж несовершеннолетних граждан.

В правила выезда несовершеннолетних за границу внесут изменения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Новации, безусловно, будут Безусловно, по заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории Российской Федерации ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить.

То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть",

— сказала Казакова. Ее слова приводит РИА Новости.

Напомним, что 12 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства России, которое гласит, что подача заявления о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж передается не в пограничные органы ФСБ, а в МВД России.

В то же время был утвержден порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетнего гражданина России, утвержденный приказом МВД.

Учет и прием подобных заявлений будут вести подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями страны по месту постоянного проживания заявителя за пределами России.

Ранее сообщалось, как правильно пройти таможенный контроль.

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