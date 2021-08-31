Как правильно пройти таможенный контроль

Таможенный контроль проходят дважды: при выезде из одной страны и при въезде в другую. О том, как пересечь государственные границы, потратив минимум времени и нервов, читайте в материале “Рамблера”.

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Зеленый и красный коридор

Если у вас есть вещи, которые необходимо задекларировать, выбирайте красный коридор. В зеленый коридор идут те, кому декларировать нечего. Выбор зеленого коридора автоматически означает, что вы не провозите вещей, подлежащих декларированию. Будьте готовы к тому, что это могут проверить.

Декларирование ценностей

Дорогие вещи, которые вы берете с собой за границу, следует задекларировать сразу на выезде из России. В этом случае таможенники на обратном пути не наложат на них пошлину, решив, что вы их купили в поездке.

Лекарственные препараты

На таможне вас могут попросить предъявить рецепты на медикаменты, которые вы берете с собой в поездку. На практике, если откровенно, это случается крайне редко. Но у вас на руках обязательно должны быть рецепт или справка от врача, если в состав лекарств входят сильнодействующие, наркотические или психотропные вещества. Кроме того, для некоторых медикаментов может потребоваться разрешение на импорт.

Ограничения