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Как правильно пройти таможенный контроль

Мария Кимакович
31 минуту назад

Таможенный контроль проходят дважды: при выезде из одной страны и при въезде в другую. О том, как пересечь государственные границы, потратив минимум времени и нервов, читайте в материале “Рамблера”.

Как правильно пройти таможенный контроль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зеленый и красный коридор

Если у вас есть вещи, которые необходимо задекларировать, выбирайте красный коридор. В зеленый коридор идут те, кому декларировать нечего. Выбор зеленого коридора автоматически означает, что вы не провозите вещей, подлежащих декларированию. Будьте готовы к тому, что это могут проверить.

Декларирование ценностей

Дорогие вещи, которые вы берете с собой за границу, следует задекларировать сразу на выезде из России. В этом случае таможенники на обратном пути не наложат на них пошлину, решив, что вы их купили в поездке.

Лекарственные препараты

На таможне вас могут попросить предъявить рецепты на медикаменты, которые вы берете с собой в поездку. На практике, если откровенно, это случается крайне редко. Но у вас на руках обязательно должны быть рецепт или справка от врача, если в состав лекарств входят сильнодействующие, наркотические или психотропные вещества. Кроме того, для некоторых медикаментов может потребоваться разрешение на импорт.

Ограничения

Некоторые вещи запрещено провозить через границу (некоторые лекарства, виды оружия, фейки брендов и др.). На провоз других (антиквариат, предметы искусства, растения и т.п.) могут потребоваться дополнительные документы, а иногда и разрешения. Об ограничениях на провоз тех или иных вещей стоит узнать заранее в официальных источниках страны, куда вы собираетесь лететь.

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