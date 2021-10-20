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Раскрыт способ отслеживания полета с телефона

Мира Маркина
3 часа назад

Путешественник с ником Maxmilespoints назвал способ отслеживания полета самолета на телефоне через сервис iMessage. Он опубликовал ролик в своем TikTok-аккаунте.

Раскрыт способ отслеживания полета с телефона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам блогера, для активации функции необходимо зайти в мессенджер, ввести в поле для СМС номер рейса (например, АА2674) и нажать кнопку «Отправить».

После нужно нажать на отправленное сообщение и удерживать кнопку. Во всплывающем внизу окне выбрать «Предварительный просмотр полета». На экране телефона появится вся информация о маршруте: номер рейса, откуда и куда направляется самолет, дата и время прибытия. Также отобразиться карта, на которой указано место нахождения воздушного судна в настоящий момент.

В появившемся окне можно также найти номер багажной ленты в пункте прибытия.

Ранее пассажирка отобрала микрофон у стюардесс и устроила шоу.

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