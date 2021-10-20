Раскрыт способ отслеживания полета с телефона

По словам блогера, для активации функции необходимо зайти в мессенджер, ввести в поле для СМС номер рейса (например, АА2674) и нажать кнопку «Отправить».

После нужно нажать на отправленное сообщение и удерживать кнопку. Во всплывающем внизу окне выбрать «Предварительный просмотр полета». На экране телефона появится вся информация о маршруте: номер рейса, откуда и куда направляется самолет, дата и время прибытия. Также отобразиться карта, на которой указано место нахождения воздушного судна в настоящий момент.