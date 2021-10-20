Сотрудник отеля назвал способы обезопасить себя в гостинице

«Существуют настоящие страшилки о злоумышленниках, которые прячутся под кроватями в отелях, пока люди не ложатся спать. Быстрая проверка за занавесками, под кроватью и в любом другом месте, где кто-то может спрятаться, потенциально может спасти вас от опасности», — сказал Олдрич.