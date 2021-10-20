Сотрудник отеля назвал способы обезопасить себя в гостинице

Житель Великобритании Джастин Олдрич (Justin Aldrich), проработавший в отелях более семи лет, назвал способы обезопасить себя при проживании. Об этом пишет издание The Insider.
Мужчина порекомендовал перед заселением в номер проверять комнату на исправность замков и наличие посторонних людей.
«Существуют настоящие страшилки о злоумышленниках, которые прячутся под кроватями в отелях, пока люди не ложатся спать. Быстрая проверка за занавесками, под кроватью и в любом другом месте, где кто-то может спрятаться, потенциально может спасти вас от опасности», — сказал Олдрич.
По словам бывшего сотрудника отелей, стоит также запомнить номер комнаты и не носить с собой бумажную карточку:
«Потерянный вкладыш с ключом позволит немедленно получить информацию тому, кто его нашел. Но случайный ключ без опознавательных знаков не имеет никакой ценности».
Кроме того, Олдрич порекомендовал никогда не оставлять дверь номера открытой. Лучше запереть ее изнутри на замок или ригель. Тем, кто путешествует в одиночку, для дополнительной безопасности он посоветовал приобрести небольшой дверной ограничитель.