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Бортпроводник перечислил самые необходимые вещи в чемодане

Мира Маркина
1 час назад

Бортпроводник из Великобритании Мигель Муньос (Miguel Muñoz) рассказал, какие вещи необходимо положить в чемодан перед путешествием. Об этом пишет The Sun.

Бортпроводник назвал самые необходимые вещи в чемодане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Молодой человек всегда берет с собой тканевые мешки для упаковки вещей. Таким образом он может сэкономить время в путешествии и облегчить выбор вещей на каждый день:

«Я складываю всю свою одежду в эти небольшие пакеты, которые я когда-то купил онлайн».

Кроме того, в чемодане бортпроводника всегда есть кружка и несколько пакетиков растворимого кофе. Их он берет на случай, если опоздает на завтрак в отеле. Еще Муньос посоветовал класть в чемодан соль, перец и набор столовых приборов из бамбука.

По словам британца, он работает бортпроводником уже шесть лет. Ни одна его поездка не обходилась без этих предметов.

Ранее американская блогер и путешественница Кристен Блэк поделилась лайфхаком, как обмануть правила провоза ручной клади в самолете.

Новости путешествий,Мигель Муньос,
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