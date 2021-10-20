Бортпроводник назвал самые необходимые вещи в чемодане

Бортпроводник из Великобритании Мигель Муньос (Miguel Muñoz) рассказал, какие вещи необходимо положить в чемодан перед путешествием. Об этом пишет The Sun.

Молодой человек всегда берет с собой тканевые мешки для упаковки вещей. Таким образом он может сэкономить время в путешествии и облегчить выбор вещей на каждый день:

«Я складываю всю свою одежду в эти небольшие пакеты, которые я когда-то купил онлайн».

Кроме того, в чемодане бортпроводника всегда есть кружка и несколько пакетиков растворимого кофе. Их он берет на случай, если опоздает на завтрак в отеле. Еще Муньос посоветовал класть в чемодан соль, перец и набор столовых приборов из бамбука.

По словам британца, он работает бортпроводником уже шесть лет. Ни одна его поездка не обходилась без этих предметов.