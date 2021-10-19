Как обойти правила провоза багажа в самолете

Американская блогер и путешественница Кристен Блэк поделилась лайфхаком, как обмануть правила провоза ручной клади в самолете. В своем TikTok-аккаунте она поведала о возможности бесплатно пронести багаж на борт авиасудна. Собственно, она и является автором метода.

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На видео показано, как блогер сворачивает в рулон джемпер и несколько кофт, наложенных друг на друга. После чего она надевает его на шею, имитируя подушку.

Также девушка рекомендовала путешественникам использовать для перевозки личных вещей пустые карманы верхней одежды и место под головным убором. «Используйте свою шапку для сувениров, которые вы купили во время поездки», —посоветовала блогер.