Как обойти правила провоза багажа в самолете

Американская блогер и путешественница Кристен Блэк поделилась лайфхаком, как обмануть правила провоза ручной клади в самолете. В своем TikTok-аккаунте она поведала о возможности бесплатно пронести багаж на борт авиасудна. Собственно, она и является автором метода.
На видео показано, как блогер сворачивает в рулон джемпер и несколько кофт, наложенных друг на друга. После чего она надевает его на шею, имитируя подушку.
Также девушка рекомендовала путешественникам использовать для перевозки личных вещей пустые карманы верхней одежды и место под головным убором. «Используйте свою шапку для сувениров, которые вы купили во время поездки», —посоветовала блогер.
Зачастую пассажиры самолета воруют вещи из салона. Стюардесса рассказала, что чаще всего крадут путешественники.