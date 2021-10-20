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Названы популярные города России для романтической поездки в ноябре

Мира Маркина
24 минуты назад

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список городов России, где можно отдохнуть паре в ноябре.

Названы города России для отдыха вдвоем в ноябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты проанализировали данные бронирования жилья туристов в российских городах с 1 по 30 ноября 2021 года. Самыми популярными местами для романтического отдыха стали Ялта, Сочи и Санкт-Петербург.

Также россияне планируют отправиться в ноябре в Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Москву, Казань, Владивосток и Ярославль.

Дешевле всего путешественникам обойдется ночь в отеле Калининграда (от 1,6 тысячи рублей). Дороже всего жилье в Москве (4,4 тысячи рублей). Согласно данным экспертов, 66 процентов путешествующих вдвоем пар предпочитают останавливаться в отелях, 31 процент снимает квартиры.

Ранее стало известно, что россияне бросились искать авиабилеты на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

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