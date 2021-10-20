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Россияне бросились искать билеты после объявления нерабочих дней

Мира Маркина
2 часа назад

После объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября россияне стали искать авиабилеты с вылетом в конце октября на 49 процентов чаще. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы онлайн-сервиса Aviasales.

Россияне бросились искать авиабилеты на нерабочие дни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходятся на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней», — заявили в компании.

Чаще всего россияне смотрели авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, на черноморское побережье и в Калининград. 10 процентов поисковых запросов приходится на Турцию, два процента — на Египет и ОАЭ, и полтора процента — на Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.

Ранее эксперты туристической отрасли отметили резкое подорожание отдыха в Крыму.

Новости путешествий,РИА Новости,
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