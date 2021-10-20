Россияне бросились искать авиабилеты на нерабочие дни

После объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября россияне стали искать авиабилеты с вылетом в конце октября на 49 процентов чаще. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы онлайн-сервиса Aviasales.

«Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходятся на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней», — заявили в компании.

Чаще всего россияне смотрели авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, на черноморское побережье и в Калининград. 10 процентов поисковых запросов приходится на Турцию, два процента — на Египет и ОАЭ, и полтора процента — на Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.