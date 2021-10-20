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В Италии появились комары-переносчики опасных заболеваний

Мира Маркина
42 минуты назад

На севере Италии появились "корейские" кровососущие комары, способные переносить смертельно опасные заболевания. Исследование опубликовано учеными Миланского государственного университета в журнале Parasites&Vectors.

В Италии появились комары-переносчики опасных заболеваний
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Корейские" комары принадлежат к виду Aedes koreicus. Они широко распространены в Южной Корее, Японии, на севере Китая и в некоторых регионах России.

"Распространению чужеродных видов комаров благоприятствуют различные факторы, в том числе, климатические условия, постоянное передвижение людей и товаров, наличие среды, подходящей для развития их личинок", - говорится в научной работе.

В североитальянских провинциях Бергамо и Брешия было обнаружено около шести тысяч личинок и сотни яиц этого вида комаров.

Aedes koreicus хорошо переносят холод и сейчас активно распространяются в холмистых и горных районах северной Италии. Комары попали в Бергамо через находящийся там международный аэропорт Орио-аль-Серио. Насекомые являются потенциальными переносчиками вируса японского энцефалита.

В августе Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте сообщение о том, что осенью в России возможно появление большого количества комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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