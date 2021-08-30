Роспотребнадзор: в России появятся опасные комары

Этой осенью в России возможно появление большого количества комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Об этом Роспотребнадзор сообщает на своем сайте.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — сказано в сообщении.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание. Инкубационный период длится от нескольких дней до нескольких недель. Она относится к широко распространенным инфекционным болезням и встречается более чем в 90 странах. В России заболеваемость сконцентрирована в европейской части страны, а более 80% случаев приходится на регионы Южного федерального округа.

«Случаи заболевания населения лихорадкой Западного Нила наблюдаются и в текущем году, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений», — отмечает Роспотребнадзор.