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Метеоролог: в Краснодарский край идет "африканская" жара

Дарья Амосова
1 час назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Краснодарский край приходят африканские воздушные массы. Об этом метеоролог рассказал в разговоре с РИА Новости.

В Краснодарский край идет "африканская" жара
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вильфанд пояснил, что из Африки на Кубань надвигаются воздушные массы. Они принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду. В нынешний понедельник в Сочи прогнозируется температура в 37 градусов — сильная жара, опасная для многих.

"В приморских городах такая жара — это огромная редкость", —добавил Вильфанд.

Научный руководитель добавил, что в начале недели температура будет выше нормы на 8 градусов. К концу рабочей недели в регионе температура понизится, станет на 1-2 градуса ниже нормы.

Жара — опасное время для гипертоников, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и детей. Людям, которые плохо переносят жару, в это время не рекомендуется выходить из дома в полуденное время. Для прогулок лучше выбирать утро и вечер. Кроме того, важно пить достаточно воды, пользоваться кондиционером или вентилятором, а также следить за уровнем давления.

Аномальная погода вряд ли повлияет на турпоток, ведь сентябрь — начало бархатного сезона. Эксперт рассказал, что с начала года в Сочи отдохнули более пяти миллионов туристов.

Новости путешествий,РИА Новости,
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