В Сочи отдохнули более пяти миллионов туристов

Город-курорт Сочи с начала 2021 года принял более пяти миллионов туристов. Об этом 30 августа сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«В Сочи с начала года отдохнули уже более пяти миллионов гостей. Летний сезон, проведенный в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным. Так, например, в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года», — написал мэр курорта.

По прогнозам властей, до конца года Сочи могут посетить в общей сложности около 6,5 млн туристов. Мэр отметил, что количество путешественников может увеличиться, но администрация готова к росту туристического потока.

«Однако число может быть и выше, и мы готовы к росту турпотока. Оперативный штаб по подготовке и проведению зимнего сезона уже работает», — уточнил Копайгородский.

По данным ИА REGNUM за 26 августа, на территории Краснодарского края в общей сложности отдохнули уже более 11 млн туристов. Ужесточение требований по заселению в отели не сказалось на турпотоке, отмечают власти.