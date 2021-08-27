«Меня несколько раз нагрели»: путешественница — о Сочи

В этом году случился настоящий бум на отечественные курорты. Оно и понятно, россияне довольно ограничены в выборе мест отдыха на сегодняшний день. В беседе с корреспондентом «Рамблера» путешественница Анастасия Князева рассказала о недавней поездке в Сочи с его пустынными пляжами, пронырливыми местными и прекрасными видами.

Фото: Из личного архива Анастасии Князевой Из личного архива Анастасии Князевой

Настя, почему из всех российских городов ты выбрала для поездки именно Сочи?

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В Сочи мы отправились на выходные, чтобы поставить точку в холостяцкой жизни нашей подружки. Критериев было несколько: теплое море, пляж, атмосфера веселья и расслабона. Оказалось, что в пределах России Сочи — идеальное место для девичника. Если, конечно, ваша цель — повеселиться с друзьями, насладиться морским воздухом и не жалеть при этом денег.

Требовали ли при посадке на самолет ПЦР-тест или сертификат о вакцинации? И как обстояла ситуация с масочным режимом в аэропорту и непосредственно в самом городе?

ПЦР-тестирование потребовалось от нас только на моменте заселения в гостиницу. Не помню, чтобы после выхода из аэропорта я бы еще хоть раз достала маску. Кажется, что сочинский ультрафиолет служит надежной защитой от вирусов для туристов.

Комфортно ли было на пляжах из-за большого количество отдыхающих в регионе?

Да. Мы выбрали отдаленную от центра города гостиницу, в курортном микрорайоне Лоо. В нашем распоряжении был частный пляж с бассейном, лежаками и удобным доступом к воде. Даже в прайм-тайм без особого труда удавалось найти четыре свободных лежака и зонтика.

Из личного архива Анастасии Князевой

Какие места рекомендуешь к посещению?

Красная Поляна летом — супер! Я несколько раз ездила туда зимой кататься на сноуборде, но в теплое время года виды совершенно другие. Трудно даже распознать, где находятся трассы и спуски. А вот Центральную набережную в разгар сезона не рекомендую. Слишком людно и одолевают уличные продавцы безделушек. Мне по нраву более уединенный отдых.

Как бы ты описала отношение местных жителей к приезжим?

Цель жизни сочинских жителей — нажиться на расслабленном и притупленном сознании туристов. Меня несколько раз нагрели при покупке фруктов, так что будьте внимательны и пересчитывайте ваши денежки.

Из личного архива Анастасии Князевой

На твой взгляд, какое идеальное время для поездки в Сочи?