Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«Меня несколько раз нагрели»: путешественница — о Сочи

Катерина Саломе
17 минут назад

В этом году случился настоящий бум на отечественные курорты. Оно и понятно, россияне довольно ограничены в выборе мест отдыха на сегодняшний день. В беседе с корреспондентом «Рамблера» путешественница Анастасия Князева рассказала о недавней поездке в Сочи с его пустынными пляжами, пронырливыми местными и прекрасными видами.

«Меня несколько раз нагрели»: путешественница — о Сочи
Фото: Из личного архива Анастасии Князевой Из личного архива Анастасии Князевой

Настя, почему из всех российских городов ты выбрала для поездки именно Сочи?

Видео дня

В Сочи мы отправились на выходные, чтобы поставить точку в холостяцкой жизни нашей подружки. Критериев было несколько: теплое море, пляж, атмосфера веселья и расслабона. Оказалось, что в пределах России Сочи — идеальное место для девичника. Если, конечно, ваша цель — повеселиться с друзьями, насладиться морским воздухом и не жалеть при этом денег.

Из личного архива Анастасии Князевой

Требовали ли при посадке на самолет ПЦР-тест или сертификат о вакцинации? И как обстояла ситуация с масочным режимом в аэропорту и непосредственно в самом городе?

ПЦР-тестирование потребовалось от нас только на моменте заселения в гостиницу. Не помню, чтобы после выхода из аэропорта я бы еще хоть раз достала маску. Кажется, что сочинский ультрафиолет служит надежной защитой от вирусов для туристов.

Комфортно ли было на пляжах из-за большого количество отдыхающих в регионе?

Да. Мы выбрали отдаленную от центра города гостиницу, в курортном микрорайоне Лоо. В нашем распоряжении был частный пляж с бассейном, лежаками и удобным доступом к воде. Даже в прайм-тайм без особого труда удавалось найти четыре свободных лежака и зонтика.

Из личного архива Анастасии Князевой

Какие места рекомендуешь к посещению?

Красная Поляна летом — супер! Я несколько раз ездила туда зимой кататься на сноуборде, но в теплое время года виды совершенно другие. Трудно даже распознать, где находятся трассы и спуски. А вот Центральную набережную в разгар сезона не рекомендую. Слишком людно и одолевают уличные продавцы безделушек. Мне по нраву более уединенный отдых.

Как бы ты описала отношение местных жителей к приезжим?

Цель жизни сочинских жителей — нажиться на расслабленном и притупленном сознании туристов. Меня несколько раз нагрели при покупке фруктов, так что будьте внимательны и пересчитывайте ваши денежки.

Из личного архива Анастасии Князевой

На твой взгляд, какое идеальное время для поездки в Сочи?

Июль для Сочи — топовый месяц для разнообразного досуга. Идеальная температура воды позволяла нам нежиться на солнце в первой половине дня, а во вторую, например, поехать в горы на Красную Поляну, и не кутаться в свитера, а комфортно проводить время и наслаждаться видами.

Отдых в России,Анастасия Князева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители