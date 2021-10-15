Опытный путешественник назвал лучшие направления России

Опытный путешественник и блогер из Краснодара назвал наиболее интересные и необычные направления для внутреннего туризма. Его слова передает интернет-портал "93.ru".

Одним из рекомендуемых для посещения мест стала республика Адыгея:

"По видам — не хуже Швейцарии, в Лаго-Наки так и поинтереснее будет. Чуть дальше обычных троп — места вовсе фантастические <...> Лучшее место для знакомства с Кавказом".

Также по мнению путешественника не стоит обходить стороной еще два туристических направления — Калининградскую область и Дагестан. Невысокие цены удивят туристов, а от природных красот они останутся в восторге.

А те, кто не боятся холода и снега, обязательно должны посетить тюменский регион:

"Настоящая жемчужина области — не столица, а замечательный городок Тобольск. Историческая столица Сибири способна удивить даже бывалых туристов".

Еще россиянин настоятельно рекомендует побывать в Нижегородской области. По его мнению, это самый интересный русский город Центральной России.