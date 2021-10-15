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Россияне заинтересовались авиабилетами в четыре страны

Мария Иглина
3 часа назад

После решения властей о возобновлении авиасообщения с Тунисом, Швецией, Словенией и Таиландом, россияне массово стали искать авиабилеты в эти страны. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", результаты которого поступили в редакцию "Ленты.ру".

Россияне заинтересовались авиабилетами в четыре страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аналитикам удалось зафиксировать двукратный рост поисковых запросов на билеты в Таиланд, Тунис, Швецию и Словению. При этом Таиланд входит в пятерку самых популярных и желанных направлений среди российских путешественников, куда они бы отправились в случае открытия границ.

Также поиск рейсов в Нидерланды и Норвегию вырос на 80 процентов. А авиабилеты на Багамские острова искали в семь раз чаще, чем за предыдущий месяц, в Оман — втрое чаще.

Читайте также о том, что Таиланд отменяет обязательный карантин для туристов.

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